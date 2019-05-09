القوة الضاربة تزين التشكيل المتوقع للزمالك أمام دجلة

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٠٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص

الزمالك

استقر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة وادي دجلة، المقامة على استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، اليوم الخميس، والمؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بفوز القلعة البيضاء بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين، حيث سجل رباعية أبناء ميت عقبة (محمود كهربا - إبراهيم حسن - محمود علاء - يوسف إبراهيم أوباما)، فيما سجل هدفي دجلة (إبراهيما نداي هدفين).

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وفيما يلي التشكيل المتوقع للزمالك: "محمود عبد الرحيم جنش - عبد الله جمعة - محمود حمدى الونش - محمود علاء - محمد عبد السلام - طارق حامد - محمد إبراهيم - محمود كهربا - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - عمر السعيد". ويحتل الزمالك، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 60 نقطة، جمعها من 27 مباراة،