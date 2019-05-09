حكيم زياش يثير حسرة مدرب أياكس أمستردام

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٠٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ ص
حكيم زياش
قال إيريك تين هاج المدير الفني لنادي أياكس أمستردام الهولندي، عقب خسارة فريقه القاسية على يد توتنهام وتوديع دوري الأبطال من نصف النهائي، على ملعب "يوهان كرويف أرينا"، إن الخروج من البطولة بهذه الطريقة كان قاسيا جدا، وأوضح تين هاج: "قلت للاعبين بين الشوطين إن المباراة لم تنته بعد، وكان واضحًا في أداء لاعبي توتنهام أنهم ما زالوا يؤمنون بحظوظهم، وتوتنهام لعب بشكل أفضل في الشوط الثاني، وصنع فرصا أكثر، ونحن أيضا صنعنا فرصا للتسجيل، ولكن ببساطة لم يكن ممكنا تسجيل الهدف الثالث".
كما تحسر إيريك تين هاج، على كرة المغربي حكيم زياش التي ردها القائم الأيسر في الدقائق الأخيرة، لكنه أبدى تفاؤله وسط دموع لاعبيه الشباب، وقال في هذا الصدد: "لقد قدمنا موسما مذهلا في دوري الأبطال، وتطورنا كثيرا كفريق". وقاد البرازيلي لوكاس مورا فريقه توتنهام، لبلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا،
وقاد البرازيلي لوكاس مورا فريقه توتنهام، لبلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، بفوزه على مضيفه أياكس 3-2، وتقدم أياكس أولا عبر ماتياس دي ليخت (5) وحكيم زياش (35)، قبل أن يعادل لوكاس مورا النتيجة لتوتنهام بهدفين في الدقيقتين 55 و59، ثم أحرز اللاعب نفسه هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.
وكانت مباراة الذهاب، قد انتهت بفوز أياكس بهدف نظيف، وسيلعب توتنهام في النهائي أمام ليفربول، الذي بدوره أقصى برشلونة، ومن المقرر أن يقام النهائي على ملعب متروبوليتانو الخاص بأتلتيكو مدريد، يوم الأول من يونيو المقبل.
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