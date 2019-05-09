انت الان تتابع حكيم زياش يثير حسرة مدرب أياكس أمستردام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ ص

حكيم زياش

قال إيريك تين هاج المدير الفني لنادي أياكس أمستردام الهولندي، عقب خسارة فريقه القاسية على يد توتنهام وتوديع دوري الأبطال من نصف النهائي، على ملعب "يوهان كرويف أرينا"، إن الخروج من البطولة بهذه الطريقة كان قاسيا جدا، وأوضح تين هاج: "قلت للاعبين بين الشوطين إن المباراة لم تنته بعد، وكان واضحًا في أداء لاعبي توتنهام أنهم ما زالوا يؤمنون بحظوظهم، وتوتنهام لعب بشكل أفضل في الشوط الثاني، وصنع فرصا أكثر، ونحن أيضا صنعنا فرصا للتسجيل، ولكن ببساطة لم يكن ممكنا تسجيل الهدف الثالث".

Advertisements

كما تحسر إيريك تين هاج، على كرة المغربي حكيم زياش التي ردها القائم الأيسر في الدقائق الأخيرة، لكنه أبدى تفاؤله وسط دموع لاعبيه الشباب، وقال في هذا الصدد: "لقد قدمنا موسما مذهلا في دوري الأبطال، وتطورنا كثيرا كفريق". وقاد البرازيلي لوكاس مورا فريقه توتنهام، لبلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا،