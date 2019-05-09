انت الان تتابع هاري كين يقترب من خوض نهائي دوري أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص

هاري كين

أبقى هاري كين، قائد توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الباب مفتوحا أمام مشاركته في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، حيث يتعافى حاليا من الإصابة، وذلك بعد أن تفوق السبيرز على أياكس في إياب نصف نهائي المسابقة، ليحجز مكانه في المشهد الأخير. وقال كين، في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت": "عملية التعافي تسير جيدا، بدأت في الركض على خط مستقيم هذا الأسبوع، ولهذا كنت على ما يرام في نهاية المباراة (عند الاحتفال)، ولقد تغلبنا على مانشستر سيتي وأياكس (في غيابه)، لذلك عليّ بدء التمارين بشكل مكثف لأثبت نفسي مجددا أمام المدرب".

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وواصل كين: "كان أمرا مدهشا، الشوط الأول كان مخيبا وتركناهم يلعبون بطريقتهم، دخلت غرفة الملابس بين الشوطين وأدركنا أن ما قدمناه ليس كافيا، قلنا إن لدينا 45 دقيقة لنقدم كل شيء، عندما سجل لوكاس مورا هدفين، بدأنا نعتقد أن بإمكاننا تسجيل هدف آخر، ثم هز يان فيرتونجين العارضة واعتقدنا حينها أنه ربما لا يكون