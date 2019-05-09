انت الان تتابع حكيم زياش: علينا أن نشعر بالفخر.. وسنعود أقوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص
بحزن شديد، أكد النجم المغربي حكيم زياش، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، أن لاعبي فريقه كان عليهم عدم السماح لتوتنهام بخطف بطاقة التأهل بعد أن كان فريقه هو الأقرب لها، معلقًا: «ليس لدي كلام يمكن أن أقوله». وخطف توتنهام الإنجليزي بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، من أنياب مضيفه أياكس أمستردام الهولندي، بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب «يوهان كرويف أرينا» في إياب الدور نصف النهائي.
وأضاف زياش خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS: «كان هناك هدوء داخل غرفة الملابس بين الشوطين، وهذا هو ما طلبه منا المدير الفني، لكن في النهاية علينا أن ننسى هذه التجربة». واستمر في حديثه: «الأمر صعب علينا، لكننا سنعود أقوياء، هذا الموسم بكل تأكيد كان رائعًا بالنسبة لنا، ولم
واستمر في حديثه: «الأمر صعب علينا، لكننا سنعود أقوياء، هذا الموسم بكل تأكيد كان رائعًا بالنسبة لنا، ولم ينقصنا فيه سوى التوفيق، فما حققناه يجعلنا نشعر بالفخر، لكننا نريد المزيد بالطبع».
وكانت مباراة الذهاب في لندن قد انتهت بفوز أياكس بهدف دون رد، كما أن الشوط الأول لمباراة الإياب انتهى بتقدم أياكس بهدفين نظيفين، لكن لاعبي توتنهام قلبوا الطاولة على الفريق الهولندي بثلاثة أهداف سجلها البرازيلي لوكاس مورا، وانتزعوا بطاقة التأهل للنهائي، وضربوا موعدًا مع ليفربول في نهائي البطولة.
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