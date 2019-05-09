شكرا لقرائتكم خبر عن «ميرور»: نجم مانشستر يونايتد أنهى اتفاقه مع باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا يبدو أن الإسباني أندير هيريرا سيستمر في ارتداء القميص الأحمر لمانشستر يونايتد الموسم القادم إذ أكدت صحيفة «ميرور» البريطانية توصله لاتفاق بالفعل مع باريس سان جيرمان.

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وكانت الجماهير قد استشفت الرحيل القريب للاعب الوسط الإسباني عن إنجلترا بعد ملاحظة صناديق في خلفية صورة نشرتها صديقته على «إنستجرام».

وأكدت الصحيفة البريطانية تلك التوقعات فيما كشفت أن اللاعب سيوقع على عقد يمتد لـ 3 سنوات فيما ستصل قيمة عقده إلى 29 مليون يورو.

وكانت المفاوضات بين اللاعب ومانشستر يونايتد قد انهارت بعدما طالب براتب أسبوعي يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني، ما اعتبره مسؤولو النادي «غير واقعيًا».