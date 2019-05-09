شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يكافئ «أوريجي» بعد إسقاطه لبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر نادي ليفربول مكافأة لاعبه البلجيكي ديفوك أوريجي بعد تألقه اللافت أمام برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي.

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وشارك «أوريجي» في المباراة المصيرية كبديل للمصاب روبيرتو فيرمينيو، واستطاع البلجيكي إحراز هدفين من أصل 4 أهداف سجلها ليفربول للعبور إلى الدور النهائي، بعد هزيمة الريدز في الكامب نو بثلاثية نظيفة.

وقالت صحيفة «إنديبندنت» البريطانية إن بطل «الريمونتادا» سيتم مكافأته من ناديه بعقد جديد يبقيه مع النادي لسنوات أخرى، إذ يتبقى عام واحد في عقده مع الريدز.

وكان اللاعب قد رفض الانتقال في يناير الماضي إلى ولفرهامبتون مفضلًا البقاء في ليفربول والقتال للحصول على فرصة للمشاركة.