شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يغلق ملف تجديد متولى وإحالة أمره إلى "عثمان"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر المهندس إبراهيم عثمان رئيس نادى الاسماعيلى، عدم فتح ملف تمديد تعاقد محمود متولى مدافع الفريق فى الوقت الراهن.

وكشف مصدر أن رئيس النادى أكد للجهاز الفنى أن ملف محمود متولى أصبح معه شخصياً بعدما باءت كل محاولات المسئولين فى النادى لتمديد تعاقد اللاعب بالفشل، لاسيما وأن تعاقد متولى ينتهى بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأى نادى خلال يناير المقبل .

وطالب عثمان جهاز الكرة بالإسراع فى حسم ملف تمديد تعاقد كريم بامبو لاعب الفريق بعد الانفراجة، التى حصلت بين الطرفين فى الأيام الأخيرة، بينما يرى رئيس الإسماعيلى صعوبة بالغة فى إنجاز ملف متولى فى ظل رغبة اللاعب فى الرحيل عن قلعة الدراويش