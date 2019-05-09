شكرا لقرائتكم خبر عن 200 ألف دولار قيمة عقد رعاية تنس الطاولة مع الشركة الهندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد تنس الطاولة عن قيمة عقد الرعاية، الذى تم توقيعه مع إحدى الشركات الهندية لرعاية الاتحاد وبطولاته وأدواته حتى أولمبياد طوكيو 2020.

ووصلت قيمة العقد إلى 200 ألف دولار بدءا من الآن حتى ديسمبر 2020، على أن يتم توفير الأدوات من ترابيزات وكرات ومضارب، والملابس وإقامة معسكرات خارجية من أجل الاستعدادات للبطولات الأفريقية والدولية ودورة الألعاب الأفريقية ودورة الألعاب العربية وأولمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد جلسة اليوم لاعتماد العقد، بالإضافة لمناقشة عدد من الأمور منها البطولات والمسابقات خلال الفترة المقبلة.