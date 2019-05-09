شكرا لقرائتكم خبر عن الكرواتي نوهميربيين حكما لمواجهة الزمالك ووادى دجلة بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الزمالك ودجلة الحكم الكرواتي نوهميربيين والتي تقام في العاشرة مساء اليوم ببتروسبورت.

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ويخوض فريق الزمالك مباراة هامة أمام وادى دجلة فى العاشرة مساء اليوم، الخميس، على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى يسعى فيها الأبيض لاستعادة انتصاراته المحلية بعد الهزيمة الأخيرة أمام بيراميدز حيث يستهدف أبناء ميت عقبة تحقيق الفوز فى موقعة دجلة للعودة للمنافسة على صدارة ترتيب الدورى الممتاز، بعدما تراجع الأبيض إلى المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة المحلية الذى تصدره الأهلى برصيد 67 نقطة فيما جاء بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 65 نقطة وخلفهم الزمالك برصيد 60 نقطة.

ويدخل الزمالك مواجهة وادى دجلة محتلاً المركز الثالث برصيد 60 نقطة، وذلك بعد أن خاض 27 مباراة، حقق الفوز فى 18 وتعادل فى 6، وخسر 3 مواجهات، وأحرز لاعبوه 54 هدف، واستقبلت شباكه 23 هدف، فى الوقت الذى يحتل فيه وادى دجلة المركز العاشر برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 8 و خسر 13.