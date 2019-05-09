شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب والجونة.. مباراة على شرف الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الجونة نظيره المقاولون العرب فى تمام العاشرة مساء غد الجمعة، خلال المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 44 نقطة، حيث خاض ذئاب الجبل 31 مباراة حقق المقاولون الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 8 مباريات أخرى، فيما تلقى الهزيمة فى 11 لقاء.

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بينما يحتل فريق الجونة المركز التاسع بجدول المسابقة برصيد 36 نقطة، حيث فاز الفريق الصاعد مؤخراً إلى الدوري العام في 8 مباريات، وخسر فى 12 أخرى، فيما حسم التعادل نتيجة 11 مباراة.

المباراة المرتقبة تأتى تحت عنوان "على شرف الأهلى" بعد أن استحوذ أصحاب الانتماء الأحمر على أجواء اللقاء، ففى فريق الجونة بداية من الجهاز الفنى لحمادة صدقى والذى يعاونه حسام غالى، يضم الفريق أكثر من لاعب ينتمى للنادى الأهلى وهم: عمر رضوان حارس المرمى، لؤى وائل، محمود الجزار، أحمد ياسر ريان، أكرم توفيق، أحمد حمدى، ومحمد ناجى جدو.

بينما يضم المقاولون العرب من أصحاب الانتماء للقلعة الحمراء كل من: عماد النحاس المدير الفنى للفريق، أبو السعود حارس المرمى، ومحمد طلعت مهاجم ذئاب الجبل.