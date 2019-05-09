شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة فى ملف تمديد تعاقد محمود متولى مع الإسماعيلى.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى جهاز الكرة فى النادى بعدم فتح ملف تمديد تعاقد محمود متولى مدافع الفريق فى الوقت الراهن.

وأفادت مصادر داخل مجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن رئيس النادى أكد للجهاز الفنى أن ملف محمود متولى أصبح معه شخصياً بعدما باءت كل محاولات المسئولين فى النادى لتمديد تعاقد اللاعب بالفشل، لاسيما أن تعاقد متولى ينتهى بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأى نادٍ خلال يناير المقبل.

وطالب عثمان جهاز الكرة بالإسراع فى حسم ملف تمديد تعاقد كريم بامبو لاعب الفريق بعد الانفراجة التى حصلت بين الطرفين فى الأيام الأخيرة، بينما يرى رئيس الإسماعيلى صعوبة بالغة فى إنجاز ملف متولى فى ظل رغبة اللاعب فى الرحيل عن قلعة الدراويش.