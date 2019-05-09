شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات المرحلة الأولى ببطولة مانشستر المفتوحة لسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الخميس منافسات المرحلة ببطولة مانشستر الدولية المفتوحة لمنافسات سيدات الاسكواش والتي تستمر حتى الثالث عشر من مايو الجاري، والتي تصنف بفئة البطولات الذهبية حيث تبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 76 ألف دولار.
وتشارك في البطولة من مصر كل من: نور الطيب المصنفة الثالثة عالمياً، نوران جوهر المصنفة السابعة، ميار هاني، وسلمى هاني.
وتشارك ميار وسلمى هاني بدءاً من منافسات المرحلة الأولى حيث تواجه ميار هاني منافستها الفرنسية كولين أومارد، فيما توجه سلمى هاني منافستها الكندية هولي نوجتون.
فيما تستهل نور الطيب ونوران جوهر مبارياتهما بالبطولة بدءاً من منافسات المرحلة الثانية .
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