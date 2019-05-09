ليفربول كان سيحصل على 5 ملايين يورو من برشلونة في حالة خسارته

رغم الخسارة القاسية لبرشلونة الإسباني على يد ليفربول الإنجليزي، وحرمانه من التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فإن صحيفة "أس" الإسبانية ترى بشكل ساخر أن لهذه الهزيمة جانبا إيجابيا وحيدا.
فقد أشارت الصحيفة المقربة من ريال مدريد، الغريم التقليدي لبرشلونة، أن العملاق الكتالوني وفر على نفسه مبلغ 5 ملايين يورو كان سيدفعها إلى ليفربول.
وكشفت "أس" أن عقد انتقال اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو من النادي الإنجليزي إلى "كامب نو"، نص على أن يدفع برشلونة مبلغ 5 ملايين يورو في حال فوزه بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.
وتابعت الصحيفة بشكل ساخر:...
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