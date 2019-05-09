الموجز يشهد اليوم الخميس العديد من المباريات الهامة على المستوى العالمي والمحلي، أبرزها مباراتي إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، وكذلك مباراة الزمالك أمام وادي دجلة بالدوري المصري. مواعيد مباريات الدوري الأوروبي "يوروباليج" والقنوات الناقلة فالنسيا الإسباني × أرسنال الإنجليزي- الساعة التاسعة مساء على قناة beIN SPORTS HD 1 Advertisements تشيلسي الإنجليزي × أينتراخت فرانكفورت الألماني- الساعة التاسعة مساء على قناة beIN SPORTS HD 2 مواعيد الدوري المصري والقنوات الناقلة الزمالك × وادي دجلة- الساعة العاشرة مساء على قناة On Sport HD ونايل سبورت

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة.. أرسنال وتشيلسي ضد فالنسيا وأينتراخت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.