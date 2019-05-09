صوت لمحمد صلاح للحصول على جائزة الأفضل في البريميرليج

كتب: أحمد أبوعقيل
ينافس الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي 6 لاعبين للحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الذي تقدمها شركة EA sports أحد رعاة الدوري.
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أعلنت شركة EA sports أحد رعاة الدوري الإنجليزي لكرة القدم عن قائمة اللاعين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري موسم 2018/2019.
وتواجد الدولي المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، على رأس القائمة، بجانب ثنائي من الريدز، الهولندي فيرجيل فان دايك، والسنغالي ساديو ماني.
هذا وتواجد ثلاثي مانشستر سيتي أيضًا في القائمة وهم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو والإنجليزي رحيم سترلينج والبرتغالي بيرناردو سيلفا.
ويتواجد أيضًا في قائمة اللاعبين المرشحين البلجيكي إيدين هازارد لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي.
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