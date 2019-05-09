أربع دول تحتكر نهائيات دوري أبطال أوروبا.. والإسبان على القمة

نجح فريق توتنهام الإنجليزي في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب إياكس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما في إياب نصف نهائي البطولة، ليضرب موعدًا في النهائي مع نظيره ليفربول.

ليكون بذلك النهائي السابع بين فريقين من الدوري نفسه، حيث وُجدت الأندية الإسبانية في النهائي لصالح ريال مدريد أمام أتليتكو مدريد، وفالنسيا، 3 مرات، والأندية الإيطالية مرة واحدة في عام 2003 والألمانية، مرة واحدة 2013، والإنجليزية 2008

نستعرض تاريخ النهائيات:

النهائي الأول.. مواجهة إسبانية أولى:

نجح فالنسيا في التأهل إلى النهائي عقب تخطيه فريق برشلونة، حيث حقق الانتصار ذهابًا 1/4 وفي الإياب تعرض للخسارة أمام برشلونة بهدفين مقابل هدف ليتأهل فالنسيا، تحت قيادة المدرب الأرجنتنيني هيكتور كوبر إلى النهائي.

بينما تأهل ريال مدريد، عقب تخطيه بايرن ميونخ، حيث نجح في الانتصار ذهابًا بهدفين من دون رد، وفي الإياب خسر الفريق الملكي بهدفين مقابل هدف، ليتأهل بمجموع اللقاءين.

وفي النهائي نجح ريال مدريد في الفوز باللقب على مواطنه فالنسيا بثلاثة أهداف من دون رد.

النهائي الثاني 2003 .. نهائي بطعم الكالتشيو:

نجح يوفينتوس في التأهل إلى نهائي دوري الأبطال، عقب فوزه على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف، على رغم خسارة في الذهاب بهدفين مقابل هدف.

بينما تأهل إي سي ميلان عقب التعادل مع نظيره إنتر ميلان بهدف لكل منهما، بينما تعادلا سلبيًا في الإياب، ليتأهل إلى نهائي دوري الأبطال.

وشهد نهائي يوفنتوس وميلان، طراز إيطالي دفاعي بحت،

وظل التعادل السلبي مسيطرًا على أحداث اللقاء إلى أن لجأ الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية، ليحقق إي سي ميلان اللقب بالفوز بنتيجة 2/3.

النهائي الثالث 2008 .. أول مواجهة إنجليزية:

تمكن تشيلسي من التأهل الي النهائي، عقب تخطيه نظيره ليفربول حيث تعادل الفريقين في الذهاب بهدف لكل منهم علي ملعب أولد ترافورد.

وفي الاياب نجح تشيلسي في تحقيق الانتصار بنتيجة 3-2 بعد اللجوء الي الوقت الاضافي .

بينما تأهل مانشستر يونايتد الي النهائي عقب تخطيه برشلونة، حيث حقق الانتصار في أولد ترافورد بهدف دون رد سجله بول اسكولز وفي الاياب علي ملعب كامب نو تعادل الفريقين سلبيا، ليتاهل الشياطين الحمر، ويكون ثالث نهائي اوروبي يجمع بين فريقين من بلد واحدة.

وفي النهائي ظل التعادل مسيطر بين الفريقين، ليتم اللجوء الي ضربة الجزاء الترجيحية، وينجح مانشستر يونايتد في الفوز بنتيجة 5/6

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النهائي الرابع 2013 .. نهائي ألمانيا وإقصاء الإسبان:

تأهل فريق بورسيا دورتموند المباراة النهائية عبر بوابة ريال مدريد الاسباني، حيث حقق الانتصار ذهاباً علي ملعب سجينال ادونا بارك برباعية مقابل هدف.

وفي الاياب علي ملعب سانتياجو برنابيو نجح ريال مدريد في الانتصار بهدفين دون رد ليتاهل دورتموند بمجموع المباراتين 4-3

بينما نجح بايرن ميونخ في في هزيمة برشلونة في

أليانز ارينا برباعية وفي الاياب بثلاثية ليتاهل الي النهائي.

ونجح بايرن في ذلك الوقت من اقتناص لقب دوري الابطال مع المدرب يوب هاينكس علي حساب دورتموند بهدفين مقابل هدف، وهو أخر ألقاب الفريق البافاري في دوري الأبطال.

النهائي الخامس 2014 .. إسبانيا مرة أخرى:

نجح اتليتكو مدريد في التاهل الي النهائي عقب تخطيه تشيلسي حيث تعادل الفريقين سلبيا في مباراة الذهاب على ملعب فيسنتي كالديرون، وفي الاياب علي ملعب ستامفورد بريدج نجح الاتلتي في التأهل بثلاثة اهداف مقابل هدف.

بينما تأهل ريال مدريد الي النهائي عقب تخطيه بايرن ميونخ، بهدف دون مقابل علي ملعب سانتياجو برنابيو ،وفي الاياب علي ملعب اليانز ارينا نجح الريال في تخطي البايرن برباعية نظيفة ليتأهل إلى المباراة النهائية.

وفي النهائي علي ملعب النور نجح ريال مدريد في قلب تاخره بهدف دون مقابل حتى الوقت الضائع، إلى الانتصار بأربعة اهداف مقابل هدف في الوقت الإضافي، ليتوج باللقب العاشر، تحت قيادة المدرب كارلو انشلوتي

النهائي السادس 2016 .. ثالث مواجهة إسبانية:

نجح فريق ريال مدريد في التاهل بصعوبه علي حساب مانشستر سيتي حيث تعادل ذهاب في معقل السيتي ملعب الاتحاد، وفي الاياب نجح الريال في الفوز بهدف دون رد ليتاهل الي النهائي .

بينما تاهل الاتلتيكو عقب فوز علي بايرن ذهاباً بهدف دون علي ملعب فيسنتي كالديرون وفي الاياب خسر بهدفين مقابل هدف، علي ملعب اليانز ارينا ليتاهل الاتلتي ويصطدم بريال مدريد.

وتعادل الفريقين 1/1حتى تم اللجوء الي ضربات الترجيح، والتي ابتسمت لريال مدريد بالفوز بنتيجة 3/5 ليحقق بعد ذلك سلسلة من الفوز بالبطولة 3مرات متتالية.

وبتأهل ليفربول وتوتنهام إلى نهائي دوري أبطال اوروبا هذا الموسم، ليكون النهائي السابع بين فريقين من نفس الدوري، والإنجليزي الثاني.

وستقام مباراة نهائي دوري أبطال اوروبا بين ليفربول وتوتنهام يوم السبت الأول من يونيو المقبل، على ملعب وانداميتروبوليتانو.