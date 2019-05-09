موعد مباراة أرسنال وفالنسيا والقنوات الناقلة

يحل، فريق أرسنال الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على نظيره فالنسيا الإسباني، مساء اليوم الخميس، على ملعب ميستايا، ضمن منافسات إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

يتطلع فريق أرسنال للتأهل على حساب الفريق الإسباني والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية للتأهل للدور المقبل،

بينما يرغب فريق فالنسيا في تعويض نتيجة مباراة الذهاب، مستغلًا الوضع على أرضه وسط جماهيره.

موعد مباراة أرسنال وفالنسيا:

تنطلق مباراة أرسنال وفالنسيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة

مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، والساعة الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وفالنسيا:

تذاع مباراة أرسنال وفالنسيا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 1 المشفرة.

معلق مباراة أرسنال وفالنسيا:

يعلق على مباراة أرسنال وفالنسيا سوار الذهب.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب في معقل أرسنال انتهت بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف لفالنسيا.