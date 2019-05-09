رياضة | أرسنال "النني" يخشى ريمونتادا فالنسيا.. وتشيلسي يتحفز لتخطى عقبة فرانكفورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال "النني" يخشى ريمونتادا فالنسيا.. وتشيلسي يتحفز لتخطى عقبة فرانكفورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق، اليوم، منافسات إياب دور النصف نهائى من الدورى الأوروبى، بمواجهات حاسمة ستحدد مصير الفرق الأربعة من حسم بطاقة التأهل إلى نهائى البطولة، وذلك عندما يلتقى فالنسيا مع نظيره أرسنال، الذى يلعب ضمن صفوفه المصرى محمد الننى، وتشيلسى مع آينتراخت فرانكفورت.

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ويستضيف فالنسيا الإسبانى نظيره أرسنال الإنجليزى، فى التاسعة مساء، على ملعب ميستايا فى مباراة يرغب فيها الجانرز فى رد الاعتبار والثأر من الأندية الإسبانية، بعد أن تسبب أتلتيكو مدريد الإسبانى، فى وداعه للبطولة من الدور ذاته، بالموسم الماضى. ويدخل أوناى إيمرى، المدير الفنى لأرسنال، مباراة اليوم بصفوف شبه مكتملة، باستثناء غياب الويلزى آرون رامزى، الذى تعرض لإصابة سيغيب على أثرها لنهاية الموسم الحالى، ومن المتوقع أن يعول الإسبانى على خدمات محمد الننى، الذى يعتمد عليه بشكل كبير فى البطولة الأوروبية.

وفى المواجهة الثانية، يفتح ملعب ستامفورد بريدج أبوابه، لاستقبال مباراة تشيلسى الإنجليزى وآينتراخت فرانكفورت الألمانى، فى التاسعة مساء، ويدخل الطرفان بحظوظ متساوية بعد أن حققا التعادل الإيجابى بهدف لكلا الفريقين، ليتأجل الحسم لموقعة اليوم، لكن ستكون الأفضلية للبلوز، حيث إن التعادل السلبى يكفى لتأهل أبناء ماوريسيو سارى للنهائى، واستعادة لقبه الغائب منذ 6 سنوات.