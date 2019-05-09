رياضة | الزمالك يسعى لعبور دجلة وملاحقة الأهلي على قمة الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يسعى لعبور دجلة وملاحقة الأهلي على قمة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مباراة هامة مع نظيره وادى دجلة مساء اليوم، الخميس، في المباراة التي تقام بينهما في اللقاء المؤجل من الجولة الـ29 في العاشرة مساء اليوم على أرضية ملعب بتروسبورت.

يسعى الفارس الأبيض لاستعادة انتصاراته المحلية بعدما تعثر مؤخرا وتعرض لهزيمتين أمام المصري وبيراميدز حيث يستهدف أبناء ميت عقبة تحقيق الفوز فى موقعة دجلة للعودة للمنافسة على صدارة ترتيب الدورى الممتاز، بعدما تراجع الأبيض إلى المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة المحلية الذى تصدره الأهلى برصيد 67 نقطة فيما جاء بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 65 نقطة وخلفهم الزمالك برصيد 60 نقطة.

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على الجانب الأخر يدخل فريق وادى دجلة وهو في المركز العاشر برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 8 و خسر 13، ويسعى تاكيس جونياس المدير الفني للفريق الدجلاوي لتحقيق الفوز للتقدم في الترتيب .

وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت لصالح الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدفين.