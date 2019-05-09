رياضة | أول تعليق من "دي ليخت" بعد سقوط أياكس أمام توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من "دي ليخت" بعد سقوط أياكس أمام توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام، هزيمة فريقه أمام توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أمس الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بأنها "كابوس".

وتابع دي ليخت عقب اللقاء:"هذا كابوس، لقد تحول الحلم إلى أمر سيئ، لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول، وكنا نسيطر على كل شيء.. لم نواصل الضغط في الشوط الثاني".

Advertisements

وتابع "استقبلنا أهدافا ساذجة، كنا قريبين من النهائي... ثم دخلت الكرة المرمى، هذا لا يُصدق".

وكان توتنهام قد انتفض بعد خسارته ذهابًا في لندن (1-0)، ليحقق فوزًا تاريخيًا على ملعب يوهان كرويف أرينا، أهله لنهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، حيث سيواجه مواطنه ليفربول الذي أقصى برشلونة بطريقة مشابهة.