رياضة | مفاجأة.. الأهلي يقرر التراجع عن صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الأهلي يقرر التراجع عن صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مسؤولو النادى الأهلى، التراجع عن التعاقد مع الجزائرى بغداد بونجاح، مهاجم فريق السد القطرى، في الصيف المقبل.

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وقرر الأهلي التراجع عن المفاوضات مع "بونجاح" لصعوبة الصفقة والقيمة المالية المرتفعة للاعب والتي قد تصل إلى 7 ملايين دولار.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت عن رغبة مسئولي الأهلي في التعاقد مع النجم الجزائري، بعد المستوى الرائع الذي قدمه مع السد.

ويبحث الأهلي عن بديل قوي، للمغربي وليد أزارو مهاجم الفريق والذي يرغب في الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي.