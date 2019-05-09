رياضة | ماتشات اليوم

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يشهد اليوم الخميس 9 مايو بعض المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات على مستوى العالم.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" أهم مباريات اليوم الخميس 9 مايو في جميع المنافسات العالمية والأفريقية والعربية.