شكرا لقرائتكم انطلاق بطولة مانشستر الدولية المفتوحة لمنافسات سيدات الاسكواش اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم الخميس منافسات المرحلة ببطولة مانشستر الدولية المفتوحة لمنافسات سيدات الاسكواش والتي تستمر حتى الثالث عشر من مايو الجاري، والتي تصنف بفئة البطولات الذهبية حيث تبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 76 ألف دولار.

وتشارك في البطولة من مصر كل من: نور الطيب المصنفة الثالثة عالمياً، نوران جوهر المصنفة السابعة، ميار هاني، وسلمى هاني.

وتشارك ميار وسلمى هاني بدءاً من منافسات المرحلة الأولى حيث تواجه ميار هاني منافستها الفرنسية كولين أومارد، فيما توجه سلمى هاني منافستها الكندية هولي نوجتون.

فيما تستهل نور الطيب ونوران جوهر مبارياتهما بالبطولة بدءاً من منافسات المرحلة الثانية .