شكرا لقرائتكم تأجيل مباراة الزمالك أمام الإنتاج الحربي يسبب أزمة داخل الجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد مجلس إدارة اتحاد الكرة حالة من الخلاف داخل المجلس حول تأجيل مباراة الزمالك أمام الإنتاج الحربي المقرر لها 15 مايو الجاري بعدما طلب مسئولو الزمالك بشكل شفوي تأجيل لقاء الإنتاج خاصة أن الفريق سيسافر للمغرب يوم 16 أو 17 لمواجهة نهضة بركان يوم 19 فى ذهاب نهائى البطولة الكونفدرالية ، وتخوف الزمالك من تعرض لاعبيه للإرهاق أو الإصابات فى حالة خوض لقاء الإنتاج ، وهو ما رفضه بعض أعضاء الجبلاية خاصة أن لقاء الإنتاج تم تأجيله للزمالك قبل مباراة الدور قبل النهائى للكونفدرالية أمام النجم ، وتم الإتفاق مع مسئولو الأبيض على خوضها يوم 15 مايو ولن يتم تأجيلها.

وكشف مصدر مسئول بمجلس الجبلاية أن الأقرب تأجيل لقاء الزمالك و الإنتاج مجدداً خاصة أن الدوري سينتهي بعد بطولة أمم أفريقيا فى شهر يوليو أو الأسبوع الأول من أغسطس خاصة أنه سيكون متبقي 4 مباريات للزمالك فى حالة خوض لقاء الإنتاج واستحالة الانتهاء منها قبل أمم أفريقيا و بالتالي سيتم تأجيل اللقاء