شكرا لقرائتكم أزمة في الاهلى بسبب رحيل أزارو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد النادى الأهلى أزمة واضحة خلال الفترة الماضية بشأن المغربى وليد آزارو مهاجم ألفريق حيث طالب البعض داخل النادى سواء على صعيد مجلس الإدارة أو قطاع الكرة والجهاز الفنى بضرورة رحيل وليد آزارو نهاية الموسم الجارى على خلفية غيابه عن مستواه المعهود طوال الفترة الماضية.

يرى البعض الأخر فى الاهلى وفى مقدمتهم الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى أنه لابد من بقاء المهاجم المغربى وشهدت الفترة الماضية خلافاً واضحاً بين أصحاب الموقفين بشأن مصير المهاجم المغربى وأن كانت كفة رحيل اللاعب هى الأرجح لاسيما وأن مستقبل المدير الفنى فى القلعة الحمراء غير مضمون فى الفريق حتى الآن فمن الوارد بقوة رحيله نهاية الموسم لعدم نجاحه فى تجربته مع القلة الحمراء.