شكرا لقرائتكم اجتماع ومكافأت لسلة الزمالك في لقاء مرتضى منصور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك جلسة اليوم مع فريق كرة السلة رجال ، بعد حصد بطولة الدورى، التى غابت عن الفريق لمدة 13 عاما، حيث كانت آخر بطولة حققها الفريق موسم 2002/2003

ومن المقرر أن تعقد الجلسة مساء اليوم بعد الإفطار ، بعد أن يتم إبلاغ أفراد الفريق سواء جهاز فنى او إدارى أو طبى، من إدارة النادى، على أن تشهد الجلسة صرف مكافآت الفوز .

جاء تتويج الزمالك بلقب الدورى بعد ان تغلب على الجزيرة فى نهائى البطولة best of 5 فى 3 مباريات ، حيث فاز الأبيض فى اول مباراتان ، ثم خسر فى المباراة الثالثة و الرابعة ، وفى المباراة الفاصلة حسم الزمالك اللقب ، ليكون اللقب رقم 13 فى تاريخ اللعبة بميت عقبة .

يذكر أن الزمالك يأتى فى المركز الثانى فى ترتيب الأندية الأكثر تتويجا بدورى السلة ، حيث يحتل الصدارة سلة الاتحاد ، يليه الزمالك ، ثم الجزيرة ، و من بعده الاهلى ، و فى النهاية سبورتنج.