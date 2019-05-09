شكرا لقرائتكم صلاح يلحق بصفوف المنتخب في 7 يونيو بعد وصول ليفربول لنهائي أبطال أوروبا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر إنضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى صفوف منتخب مصر الأول يوم 7 أو 8 يونيو المقبل بعد وصول الفريق الإنجليزي لنهائى دورى أبطال أوروبا و المقرر له يوم 1 يونيو فى إطار اعداد الفراعنة لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين .

وينطلق معسكر منتخب مصر ثاني أيام عيد الفطر المبارك واستقر الجهاز الفني على منح محمد صلاح راحة لمدة 48 ساعة على أن ينضم يوم 7 أو 8 يونيو خاصة أن اللاعب جاهز للمشاركة فى المباريات و إراحته بعد ضغط المباريات عليه خلال الفترة الأخيرة سواء فى الدورى أو دورى أبطال أوروبا.