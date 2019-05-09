شكرا لقرائتكم صلاح يلحق بصفوف المنتخب في 7 يونيو بعد وصول ليفربول لنهائي أبطال أوروبا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تقرر إنضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى صفوف منتخب مصر الأول يوم 7 أو 8 يونيو المقبل بعد وصول الفريق الإنجليزي لنهائى دورى أبطال أوروبا و المقرر له يوم 1 يونيو فى إطار اعداد الفراعنة لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين .
وينطلق معسكر منتخب مصر ثاني أيام عيد الفطر المبارك واستقر الجهاز الفني على منح محمد صلاح راحة لمدة 48 ساعة على أن ينضم يوم 7 أو 8 يونيو خاصة أن اللاعب جاهز للمشاركة فى المباريات و إراحته بعد ضغط المباريات عليه خلال الفترة الأخيرة سواء فى الدورى أو دورى أبطال أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح يلحق بصفوف المنتخب في 7 يونيو بعد وصول ليفربول لنهائي أبطال أوروبا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.