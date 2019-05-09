شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل أزارو يُثير أزمة فى الأهلي.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى أزمة واضحة خلال الفترة الماضية بشأن المغربى وليد آزارو مهاجم الفريق حيث طالب البعض داخل النادى سواء على صعيد مجلس الإدارة أو قطاع الكرة والجهاز الفنى بضرورة رحيل وليد آزارو نهاية الموسم الجارى على خلفية غيابه عن مستواه المعهود طوال ألفترة الماضية. يرى البعض الأخر فى الأهلى وفى مقدمتهم الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى أنه لابد من بقاء المهاجم المغربى وشهدت الفترة الماضية خلافاً واضحاً بين أصحاب الموقفين بشأن مصير المهاجم المغربى وأن كانت كفة رحيل اللاعب هى الأرجح لاسيما وأن مستقبل المدير الفنى فى القلعة الحمراء غير مضمون فى الفريق حتى الآن فمن الوارد بقوة رحيله نهاية الموسم لعدم نجاحه فى تجربته مع القلة الحمراء.

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