رياضة | موعد مباراة فالنسيا وأرسنال 9 مايو في الدوري الاوروبي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة فالنسيا وأرسنال 9 مايو في الدوري الاوروبي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرحل فريق نادي أرسنال الانجليزي اليوم الخميس لمواجهة فريق نادي فالنسيا الإسباني في المباراة التي تجمع الفريقان على ملعب إستاد ميستايا لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الاوروبي لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت يوم الخميس الماضي على ملعب إستاد الإمارات قد إنتهت بفوز الجانرز بثلاثة أهداف مقابل هدف ما يجعل فرصتهم كبيرة للغاية في الوصول إلى النهائي القاري بحثاً عن إنقاذ الموسم بلقب يضمن لهم المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

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في المقابل يتعين على فريق نادي فالنسيا الفوز بفارق هدفين من أجل العبور إلى المباراة النهائية في مهمة لكن تكون سهلة ضد أبناء يوناي إيمري.

ومن المنتظر أن تبدأ مباراة فالنسيا ضد أرسنال في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية الساعة السابع بالتوقيت العالمي جرينيتش.

فيما ستنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها المعلق الكبير سوار الذهب ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي داني ماكيلي.