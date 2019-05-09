رياضة | موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي الزمالك اليوم الخميس ضيفه فريق وادي دجلة في المباراة التي تجمع الفريقان على ملعب إستاد بتروسبورت لحساب مباريات الجلة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز والتي كان مقرراً لها يوم الرابع عشر من شهر أبريل الماضي.

وقبل اللقاء يدخل نادي الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تأهل الفريق إلى الدور النهائي من بطولة الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم على حساب فريق نادي النجم الساحلي التونسي بالفوز عليه بهدف واحد مقابل لا شيء بمجموع المباراتين.

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في المقابل إقتنص فريق نادي وادي دجلة نقطة ثمينة من مضيفه المصري البورسعيدي بعد أن فرض عليه التعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي جمعت الفريقان يوم 30 أبريل الماضي على ملعب ستاد الجيش بالسويس.

تبدأ مباراة الزمالك ووادي دجلة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي لأم القرى " دولة المملكة العربية السعودية " تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش .

وستنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة النيل للرياضة وأون سبورت إتش دي ويعلق عليها حاتم بطيشة.