رياضة | موعد مباراة تشيلسي ضد اينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة تشيلسي ضد اينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق تشيلسي الإنجليزي، منافسه فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني اليوم الخميس 9 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وستقام المباراة بين فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، وفريق تشيلسي الإنجليزي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة بمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

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ولم يخسر تشيلسي في آخر 16 مباراة لعبها في الدوري الأوروبي، وهذة أطول سلسلة في المنافسة منذ إعادة هيكلة المنافسة في 2009/2010.

بينما خسر فرانكفورت مرة واحدة فقط في آخر 8 مباريات لعبها خارج أرضه في الدوري الأوروبي (فاز 5 تعادل 2)، لكنها كانت في الدور الماضي أمام بنفيكا.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، ضد فريق تشيلسي الإنجليزي في بطولة الدوري الأوروبي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.