رياضة | "10 ريمونتادا تاريخية" تزين نسخة دوري أبطال أوروبا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "10 ريمونتادا تاريخية" تزين نسخة دوري أبطال أوروبا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، ضد منافسه فريق توتنهام هوتسبير يوم 1 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت البطولة هذا الموسم الكثير من الإثارة منذ بداية دور المجموعات، وتغيرت النتائج على مدار البطولة بشكل كبير، حيث كانت هناك 10 ريمونتادا تاريخية زينت احداث البطولة، وذلك قبل إقامة المباراة النهائية بين الثنائي الإنجليزي.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" أبرز 10 ريمونتادا في البطولة التي حدثت هذا الموسم.

1- ليفربول vs باريس سان جيرمان (دور المجموعات)

نجح فريق ليفربول في التقدم على فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بنتيجة 2-0 في أول نصف ساعة من المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد في دور المجموعات، ولكن عاد باريس بالتعادل أثناء أحداث المباراة، ولكن أفسد الريدز هذة الريمونتادا على أبناء العاصمة الفرنسية، حيث أحرز فيرمينيو هدف الفوز في الدقيقة 92 قبل نهاية المباراة.

2- أياكس vs بايرن ميونيخ (دور المجموعات)

كانت مباراة فريق أياكس امستردام الهولندي، وفريق بايرن ميونيخ الألماني مثيرة للغاية بين الفريقين على ملعب يوهان كرويف في دور المجموعات، حيث تقدم بايرن في البداية وعاد أياكس لتسجيل هدفين، ورد لاعبو الفريق الألماني بهدفين لتكون النتيجة 3-2، وتعادل الفريق الهولندي في الدقيقة 95 قبل نهاية اللقاء بدقيقتين فقط.

3- أتليتكو مدريد vs يوفنتوس (دور ال16)

فاز فريق أتليتكو مدريد الإسباني، على فريق يوفنتوس الإيطالي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب الوانداميتروبوليتانو بالعاصمة مدريد، وظن الجميع أن مباراة الإياب أصبحت شبه مستحيلة، إلا أن يوفنتوس قد عاد وسجل 3 أهداف في مباراة العودة، ونجح في التأهل إلى دور الربع نهائي من البطولة الأوروبية.

4- روما vs بورتو (دور ال16)

انتصر فريق روما الإيطالي عبر فريق بورتو البرتغالي، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على ملعب الأوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، ولكن نجح فريق بورتو البرتغالي في تحقيق الريمونتادا خلال مباراة الإياب، حيث أطاح بالفريق الإيطالي وفاز بنتيجة 3-1 على ملعب الدراجاو.

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5- أياكس vs ريال مدريد (دور ال16)

حقق فريق أياكس امستردام الهولندي مفاجأة البطولة، بالإطاحة لفريق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في اخر 3 نسخ من البطولة، بعدما خسر على أرضه ووسط جماهيره بنتيجة هدفين مقابل هدف، ولكن عاد أياكس وانتصر برباعية مقابل هدف وحيد على ملعب السانتياجو برنابيو.

6- مانشستر يونايتد vs باريس سان جيرمان (دور ال16)

ومن الأبرز الريمونتادا في البطولة الأوروبية هذا الموسم كانت في مباراة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث خسر الفريق الإنجليزي على أرضه في الذهاب بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، مما جعل الجميع يتوقع تأهل باريس بشكل مريح، ولكن أبى لاعبي مانشستر يونايتد في ذلك، وحققوا فوزا تاريخيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على ملعب الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.

7- توتنهام هوتسبير vs مانشستر سيتي (دور الربع نهائي)

تعد مباراة فريق توتنهام هوتسبير، وفريق مانشستر سيتي هي بالريمونتادا الغير مكتملة بالتأهل، حيث فاز السبيرز في الذهاب بنتيجة هدف نظيف على ملعبه ووسط جماهيره، وعاد السيتي وانتصر في الإياب بنتيجة 4-3، ولكن تلك النتيجة لم تكن كافية لصعود أبناء بيب جوارديولا إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

8- يوفنتوس vs أياكس (دور الربع نهائي)

ظل فريق أياكس امستردام الهولندي في تحقيق المفاجآت بالبطولة الأوروبية، حيث أطاح بفريق يوفنتوس الإيطالي بالرغم من التعادل بنتيجة هدف لكل فريق في ملعب يوهان كرويف، ولكنه فاز في ملعب اليوفي ارينا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في مفاجأة من العيار الثقيل.

9- برشلونة vs ليفربول (دور النصف نهائي)

حقق فريق ليفربول الإنجليزي اكبر ريمونتادا حتى الآن في البطولة، وذلك على حساب فريق برشلونة الإسباني بالدور النصف نهائي من البطولة، حيث خسر في الذهاب بنتيجة 3-0 على ملعب الكامب نو، ولكنه عاد وفاز على ملعب الانفيلد بنتيجة 4-0، وذلك في غياب اللاعب المصري محمد صلاح بسبب الإصابة.

10- توتنهام هوتسبير vs أياكس (دور النصف نهائي)

كانت أخر فصول الريمونتادا في البطولة الأوروبية هذا الموسم حتى الآن، وذلك خلال مباراة فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وفريق أياكس امستردام الهولندي، حيث فاز أحفاد يوهان كرويف في الذهاب على ملعب الوايت هارت لين بانجلترا بنتيجة هدف نظيف، ولكن عاد السبيرز في مباراة الإياب، وفاز بنتيجة 3-2 على ملعب يوهان كرويف في هولندا، خلال مباراة كانت مثيرة للغاية حتى الدقيقة الأخيرة، حيث تقدم الفريق الهولندي في المباراة بنتيجة هدفين، ولكنه خسر في النهاية التأهل والمباراة.