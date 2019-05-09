رياضة | بوكيتينو يكشف حقيقة اهتمام ريال مدريد بنجم توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوكيتينو يكشف حقيقة اهتمام ريال مدريد بنجم توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو اهتمام ريال مدريد بضم نجم الفريق الدنماركي كريستيان إيركسن في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت العديد من التقارير مؤخرًا إلى اتمام ريال مدريد عدداً من الصفقات من أجل الميركاتو الصيفي، أبرزها التوقيع مع الثنائي البلجيكي إدين هازارد نجم تشيلسي وإريكسن نجم توتنهام مستغلاً بقاء عام واحد على انتهاء عقدهما.

وقال بوكيتينو في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة توتنهام وآياكس في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا ونقلته صحيفة ماركا الإسبانية : "هل وقع إيركسن مع ريال مدريد؟ أتأسف لأني لا أتحدث عن الشائعات، كريستيان لاعب لتوتنهام ونريد الحفاظ عليه".

واختتم بوكيتينو تصريحاته قائلاً : "عندما تحدثنا عن فرانكي دي يونج في مباراة الذهاب كان موقعاً بشكلٍ رسمي مع برشلونة".