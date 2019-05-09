رياضة | بأوامر "كلوب".. نجم ريال مدريد مطلوب في ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأوامر "كلوب".. نجم ريال مدريد مطلوب في ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام نادى ليفربول الإنجليزي بالحصول على خدمات ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد الإسبانى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن يورجن كلوب مدرب ليفربول يرغب فى التعاقد مع أسينسيو، وسط تمسك فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ببقائه.

وأشارت الصحيفة أن ليفربول حاول ضم لاعب ريال مدريدالموسم الماضى، لكنه لم ينجح، وسيكرر كلوب محاولته لضم اللاعب خلال الفترة المقبلة.