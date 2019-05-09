شكرا لقرائتكم الأهلى يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليوم ، الخميس، إستعداداً لمباراة سموحة المقرر لها مساء بعد غد ، السبت، أمام سموحة في الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز .

ويتطلع الأهلي للفوز في مباراة سموجة من أجل إستمرار رحلة المنافسة على لقب الدوري بعدما بات حصد اللقب في "يد" المارد الأحمر دون النظر لنتائج المنافسين.