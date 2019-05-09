شكرا لقرائتكم مدافع الانتاج الحربي يبدأ مرحلة التعافى من إصابة وتر أكيليس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ أحمد دويدار مدافع الانتاج الحربى فترة التأهيل الاولى للتعافى من إصابة وتر أكيليس، خلال التدريبات اليومية لفريقه على ستاد المصانع الحربية. وكان دويدار قد تعرض للإصابة بقطع فى وتر أكيليس خلال ودية الإنتاج الحربى مع سيراميكا كليوباترا، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق ومن المقرر أن يبتعد دويدار عن الملاعب لمدة تقارب الثمانية أشهر ليتأكد نهاية موسمه مع الفريق.

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