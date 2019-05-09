شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الإفطار .. جلسة بين رئيس الزمالك وفريق السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك جلسة اليوم، الخميس مع فريق كرة السلة رجال ، بعد حصد بطولة الدورى، التى غابت عن الفريق لمدة 13 عاما، حيث كانت آخر بطولة حققها الفريق موسم 2002/2003
ومن المقرر أن تعقد الجلسة مساء اليوم بعد الإفطار ، بعد أن يتم إبلاغ أفراد الفريق سواء جهاز فنى او إدارى أو طبى، من إدارة النادى، على أن تشهد الجلسة صرف مكافآت الفوز .
جاء تتويج الزمالك بلقب الدورى بعد ان تغلب على الجزيرة فى نهائى البطولة best of 5 فى 3 مباريات ، حيث فاز الأبيض فى أول مباراتان ، ثم خسر فى المباراة الثالثة و الرابعة ، وفى المباراة الفاصلة حسم الزمالك اللقب ، ليكون اللقب رقم 13 فى تاريخ اللعبة بميت عقبة .
يذكر أن الزمالك يأتى فى المركز الثانى فى ترتيب الأندية الأكثر تتويجا بدورى السلة ، حيث يحتل الصدارة سلة الاتحاد ، يليه الزمالك ، ثم الجزيرة ، و من بعده الاهلى ، وفى النهاية سبورتنج.
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