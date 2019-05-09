شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دويدار يبدأ التأهيل من إصابة وتر أكيليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ أحمد دويدار مدافع الإنتاج الحربى فترة التأهيل الأولى للتعافى من إصابة وتر أكيليس خلال التدريبات اليومية لفريقه على ستاد المصانع الحربية. وكان دويدار قد تعرض للإصابة بقطع فى وتر أكيليس خلال ودية الإنتاج الحربى مع سيراميكا كليوباترا، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق Advertisements ومن المقرر أن يبتعد دويدار عن الملاعب لمدة تقارب الثمانية أشهر ليتأكد نهاية موسمه مع الفريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد دويدار يبدأ التأهيل من إصابة وتر أكيليس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.