عبدالحفيظ: شائعات رحيل لاسارتي حملة ممنهجة لضرب استقرار الفريق

كتب ـ محمد اللاهوني ورامي جمال

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن ما يردده البعض عن رحيل مارتن لاسارتي، المدير الفني، والتفاوض مع مدرب آخر هو كلام عارٍ تمامًا من الصحة، ويأتي ضمن "حملة ممنهجة" للتأثير على الجهاز الفني ولاعبيه خلال المرحلة القادمة والحاسمة في

تحديد لقب بطل الدوري.

وأضاف أن المدير الفني للأهلي ولاعبيه لديهم الوعي الكافي لمثل هذه الأمور التي تحاول أن تنال من استقرار الفريق وزعزعة ثقة اللاعبين، مؤكدًا أن مثل هذه الشائعات لا تزيد كل منظومة العمل



إلا الإصرار والتركيز على...