شكرا لقرائتكم حسام حسن يعلن قائمة سموحة أمام المارد الأحمر فى موقعة السبت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن حسام حسن المدير الفنى لسموحه، قائمة الـ ٢٢ لاعب لمواجهة الاهلى فى المباراه المقرر لها العاشره مساء السبت المقبل على ملعب بتروسبورت، وحرص محمد فرج عامر رئيس النادى على حضور التدريب وطالب اللاعبين بضرورة تقديم أداء رجولى أمام متصدر الدورى وتحقيق نتيجة ايجابية .

وجاءت قائمة سموحة للمباراة كالتالى: فى حراسه المرمى محمد ابو جبل واحمد الشيخ، وفى خط الدفاع: السيد فريد و رجب نبيل و محمود منصور وفارس مجاهد و محمود معاذ و شريف رضا واسلام صالح واحمد صبحى.

أما فى خط الوسط يتواجد كل من احمد حمص و ابراهيم عبد القوى و شيخ بامبا وايدى ايمومو و احمد مصطفى و عمرو بركات و احمد ابو الفتوح و عبد العزيز امام و محمود سامى، واخيراً ضمت القائمة حسام حسن وايريك نسيبامبى واوميد اوكيرى فى خط الهجوم.