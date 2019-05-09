شكرا لقرائتكم النقاز يعود إلى الزمالك بعد اجازة قصيرة مع اسرته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود اليوم، الخميس، حمدى النقاز الظهير الأيمن لفريق الزمالك، من تونس، وذلك بعد الأجازة التى حصل عليها من السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى، لقضاء يومين مع أفراد أسرته بمسقط رأسه.

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ويغيب حمدى النقاز عن الزمالك فى مواجهة وادى دجلة، المقرر مساء اليوم الخميس، على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، بسبب الإيقاف.

ومن المنتظر أن ينتظم النقاز فى التدريبات الجماعية للزمالك، عقب مباراة وادى دجلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة الداخلية فى اللقاء المقرر له يوم الأحد 12 مايو الجارى، على ستاد بترو سبورت.