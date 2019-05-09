شكرا لقرائتكم اليونانى جوناس يعلن قائمة الفريق الدجلاوى لموجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أستقر تلكيس جونيس، المدير الفني لوادي دجلة، على قائمة فريقه لمواجهة الزمالك في المباراة المقرر لها فى العاشرة مساء اليوم الخميس، على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
وجاءت قائمة وادى دجلة للمباراة كالتالى: محمد عبد المنصف، خالد وليد، خالد رضا، اسحاقو يعقوبو، أسامة العزب، رمزي خالد، محمد أشرف، دودو الجباس، مصطفي طلعت، محمد هلال، عمرو صالح، محمد عبد العاطى، حسام عرفات، بوزاس فاسيلوس، أيمن عادل، محمد جمال بيبو، محمد رضا، أحمد بيكهام، إبراهيم عايش، محمود مرعى، أحمد سيد، إبراهيما نداى، وبسام وليد.
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