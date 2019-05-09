شكرا لقرائتكم في أول قرار عقب فضيحة ليفربول.. كوتينيو خارج برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت شبكة قنوات "إي إس بي إن" الرياضية الأميركية أن برشلونة قرر التخلص من البرازيلي فيليبي كوتينيو، أغلى لاعب في تاريخه، وذلك في أول قرار تتخذه الإدارة الرياضية عقب الهزيمة المذلة أمام ليفربول في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخسر برشلونة على ملعب "آنفيلد" برباعية لا رد لها، بعدما أنهى مباراة الذهاب على أرضه فائزاً 3-0، في تكرار لسيناريو الخروج الأوروبي الموسم الماضي أمام روما الإيطالي.

وقالت "إي إس بي إن": مصادرنا في النادي الكاتالوني أكدت أن كوتينيو لن يكون لاعباً في برشلونة، وبالنسبة للإدارة الرياضية فقد حسم الأمر.



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وانتقل كوتينيو إلى برشلونة قادماً من ليفربول في يناير 2018 لقاء 160 مليون يورو، في أغلى صفقة بتاريخ النادي الإسباني، وثالث أغلى صفقة في التاريخ خلف نيمار وكيليان مبابي.

ولعب البرازيلي 74 مباراة بقميص برشلونة سجل خلالها 21 هدفاً وصنع 11 في مختلف البطولات، لكنه عجز عن إثبات نفسه كلاعب جناح أيسر أو حتى لاعب وسط لخلافة الأسطورة أندريس إنييستا.

وأثار كوتينيو الجدل بين جماهير برشلونة بعدما سجل هدفه في مرمى مانشستر يونايتد، ووضع أصابعه في أذنيه، في إشارة إلى عدم اهتمامه بالانتقادات الموجهة إليه.



وبعد المباراة الكارثية، قيّمت صحيفة "سبورت" الكاتالونية كوتينيو بـ"صفر" من 10 في معرض تحليلها للمباراة، واصفة اللاعب الأغلى في تاريخ النادي المتوج حديثاً بالدوري الإسباني بـ"الكسول".