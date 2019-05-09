بلدية المحلة ينتظر موقف جهاز الأهلي لحسم منصب المدير الفنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مجلس إدارة بلدية المحلة برئاسة المحاسب مصطفي السامولي الموقف النهائي للجهاز الفني للنادي الأهلي سواء بالإستمرار أو الرحيل عن القلعة الحمراء وذلك لحسم إسم المدير الفني الجديد للفريق الذي يلعب بدوري القسم الثاني . Advertisements ووضع مجلس إدارة البلدية سامي قمصان المدرب المساعد للأهلي علي رأس قائمة المرشحين لقيادة الفريق بدوري القسم الثاني في حالة رحيله عن الجهاز الفني للقلعة الحمراء وذلك بسبب امتلاكه للخبرات الفنية التي تؤهله لتولي منصب المدير الفني لبلدية المحلة بعد صعوده بحرس الحدود للدوري الممتاز في الموسم الماضي . كما دخل مجلس إدارة البلدية في مفاوضات مع أكثر من مدير فني من أجل تولي تدريب الفريق بدوري القسم الثاني أبرزهم أحمد أيوب مدرب الأهلي السابق وتامر مصطفي مدرب كوكاكولا الحالي وميمي عبدالرازق المدير الفني السابق للمصري البورسعيدي فيما يعتبر تامر مصطفي الاقرب لتولي تدريب الفريق في حالة استمرار سامي قمصان في الجهاز الفني للنادي الاهلي .

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