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الاهلي يواصل الاستعداد لمواجهة سموحة فى الدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الكرة بالنادي الاهلي تدريباته اليوم ، الخميس، استعداداً لمباراة سموحة المقر لها مساء بعد غد ، السبت، أمام سموحة في الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز .

ويتطلع الأهلي للفوز في مباراة سموجة من أجل إستمرار رحلة المنافسة على لقب الدوري بعدما بات حصد اللقب في "يد" المارد الأحمر دون النظر لنتائج المنافسين.

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