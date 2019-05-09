الاهلي يواصل الاستعداد لمواجهة سموحة فى الدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الكرة بالنادي الاهلي تدريباته اليوم ، الخميس، استعداداً لمباراة سموحة المقر لها مساء بعد غد ، السبت، أمام سموحة في الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز .
ويتطلع الأهلي للفوز في مباراة سموجة من أجل إستمرار رحلة المنافسة على لقب الدوري بعدما بات حصد اللقب في "يد" المارد الأحمر دون النظر لنتائج المنافسين.
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