الاسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا استعداداً للإنتاج الحربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم الخميس فريق الإسماعيلى تدريباته استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربى والمقرر لها غدا الجمعة علي ستاد كلية الشرطة ضمن مواجهات الجولة 32 لمسابقة الدوري العام. ومن المقرر أن يعلن محمود جابر المدير الفنى للاسماعيلى قائمة لاعبيه التى سوف تغادر للقاهرة للمبيت هناك للدخول فى معسكر مغلق استعداداً للمباراة . وودع الإسماعيلى منافسات بطولة كأس مصر من دور الثمانية بالخسارة من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف. Advertisements ويحتل الإسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة، بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 10 وخسر مثلهم، وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا ومازال لديه مباراتان مؤجلتان.

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