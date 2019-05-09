شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يختتم استعداداته اليوم لمواجهة النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم فريق مصر المقاصة استعداداته اليوم لمواجهة النجوم غدا فى الجولة الـ32 للدورى والتى يسعى فيها المقاصة للعودة للإنتصارات بعد الأداء الجيد والنتيجة أمام بيراميدز الأسبوع الماضى فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله وكان الفريق الفيومى قريبا من تحقيق الفوز .

يدخل مصر المقاصة اللقاء فى المركز السادس بجدول الدورى برصيد 42 نقطة جمعهم من اللعب فى 31 لقاء فاز فى 11 وتعادل فى 9 وخسر فى 11 أحرز لاعبوه 30 هدفا ومنى مرماه بـ32 هدفا .

ويجرى جمال عمر عدة تغبييرات فى تشكيلة الفريق لتجربة بعض اللاعبين الغائبين عن المشاركة مع الفريق منذ فترة وتحديدا خلال فترة طلعت يوسف المدير الفنى السابق للمقاصة.