شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى النقاز يعود من تونس اليوم بعد إجازة جروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود اليوم، الخميس، حمدى النقاز الظهير الأيمن لفريق الزمالك، من تونس، وذلك بعد الإجازة التى حصل عليها من السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى، لقضاء يومين مع أفراد أسرته بموطنه.

ويغيب حمدى النقاز عن الزمالك فى مواجهة وادى دجلة، المقرر مساء اليوم الخميس، على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، بسبب الإيقاف.

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ومن المنتظر أن ينتظم النقاز فى التدريبات الجماعية للزمالك، عقب مباراة وادى دجلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة الداخلية فى اللقاء المقرر له يوم الأحد 12 مايو الجارى، على ستاد بترو سبورت.