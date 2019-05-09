شكرا لقرائتكم خبر عن مائدة السحور تُجمع لاعبو الزمالك و دجلة قبل موقعة بترو سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمع لاعبو الزمالك و وادى دجلة على مائدة السحور في فندق الإقامة بالتجمع الخامس، حيث يعسكر الفريقان بفندق واحد، استعدادًا للمباراة التى ستجمعهما فى العاشرة مساء اليوم الخميس، على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويدخل الزمالك مواجهة وادى دجلة محتلاً المركز الثالث برصيد 60 نقطة، وذلك بعد أن خاض 27 مباراة، حقق الفوز فى 18 وتعادل فى 6، وخسر 3 مواجهات، وأحرز لاعبوه 54 هدف، واستقبلت شباكه 23 هدف، فى الوقت الذى يحتل فيه وادى دجلة المركز العاشر برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 8 و خسر 13.