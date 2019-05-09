موعد مباراة ليفربول وتوتنهام القادمة| موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2019

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام القادمة، بعد التعرف على قطبي موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، إليكم موعد وتوقيت مباراة ليفربول وتوتنهام القادمة، في مباراة نهائي دوري الأبطال، التي ستجمع الفريقين في العاصمة الإسبانية مدريد، في الموجهة التي سيطمح من خلالها كل فريق على تحقيق نتيجة الفوز، من أجل التتويج بلقب البطولة الأوروبية 2018/2019.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام القادمة

من المنتظر أن يكون موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، بين توتنهام وليفربول، يوم السبت الموافق ل 1 يونيو 2019، وستجرى المباراة، على أرضية ملعب واند ميترو، وستنطلق مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام يوم 6-1-2019، ابتداء من الأوقات التالية في الأسفل.

19.00 بتوقيت غرينتش العالمي.

20.00 بتوقيت تونس والجزائر

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21.00 بتوقيت مصر.

22.00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة للمباراة: مجموعة قنوات بي إن سبورت.

موعد مباراة توتنهام وليفربول القادمة

في مباريات دور النصف النهائي، تمكن توتنهام من التغلب على أياكس، وكانت نتيجة مباراة الذهاب، انتهت بفوز اياكس بهدف دون رد، وفي مباراة الاياب بهولندا، تمكن توتنهام من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفي المقابل يدخل توتنهام مباراة نهائي دوري الأبطال، بعد التغلب على برشلونة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع مباراة الذهاب والإياب.